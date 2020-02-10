«Снігохід 2020» – змагання під такою назвою організували на Тернопільщині. Мірятися силами у зимових видах спорту з’їхалося близько двохсот хлопців і дівчат з різних регіонів України.

Стартували змагання у Зборівському районі. Для участі зареєструвалися 63 команди, – розповів голова оргкомітету Микола Бігус. На поєдинок приїхали юнаки і дівчата з усіх регіонів України. «Загалом зареєструвалося 186 учасників. Це молоді люди з різних областей України. Вік учасників 14 – 35 років. Дехто з них бере участь у таких змаганнях не вперше, а загалом організовуємо ми їх дев’ять років поспіль. Таким чином популяризуємо активний відпочинок і здоровий спосіб життя».

Двадцятирічна Наталія приїхала на змагання з Хмельниччини. Дівчина захоплюється мандрівництвом, тому вирішила взяти участь у «Снігоході-2020». «Активний відпочинок – це моя стихія, тому вирішила приїхати на ці змагання. Ми з друзями заздалегідь сформували команду, наші старання і згуртованість допомогли нам вибороти призове місце».

Змагання «Снігоохід-2020» організували на Тернопільщині Націоналістична скаутська організація Пласт та Молодіжний Націоналістичний конгрес.

Софія Романська