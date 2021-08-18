З повідомленням про крадіжку до співробітників поліції звернулася мешканка Тернополя. Жінка розповіла, що в її десятирічного сина вкрали самокат. Вартість втраченого вона оцінила у 4 тисячі гривень.

Подія трапилася в парку Національного Відродження. До школяра підійшов незнайомий хлопець та попросив самокат аби виконати складний трюк. Власник двоколісного погодився. Трюк новий знайомий таки виконав – він зник разом з чужим транспортом.

В ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили особу зловмисника, Чужий самокат шахрайським способом привласнив 13-річний тернополянин. Хлопець у скоєному зізнався.

У рамках кримінального провадження розпочатого за ч.1 ст. 190 (Шахрайство) КК України проводяться слідчі дії. Зважаючи на те, що порушник не досягнув віку кримінальної відповідальності, покарання понесуть його батьки.