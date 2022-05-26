У зв’язку із значним зростанням цін на пальне, з 1 червня змінюється тариф на водні прогулянки Тернопільським ставом на теплоходах «Герой Танцоров», «Капітан Парій» та «Сигма».

Про це повідомили у міській раді.

Подорож на теплоходах «Герой Танцоров» і «Капітан Парій» триває 25 хвилин, вартість поїздки – 50 грн, для дітей віком від 6 до 10 років – 25 грн, для дітей до 5 років – безкоштовно.

Круїз на теплоході «Сигма» триває 50 хвилин. Це зумовлено тим, що подорож охоплює Тернопільський став із заходом на веслувальний канал. Вартість поїздки з 1 червня складатиме 75 грн, для дітей віком від 6 до 10 років – 25 грн, для дітей до 5 років – безкоштовно.

“Запрошуємо тернополян та гостей міста разом із сім’ями приємно провести дозвілля”, – зазначають у міськраді.