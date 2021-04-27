Працівники Відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Тернопільського РУПу встановлюють місце знаходження житель села Іванівка Підволочиської територіальної громади Тернопільського району Мазурика Андрія Івановича, 1983 року народження.
19 квітня чоловік поїхав в обласний центр, однак так й не повернувся.
Прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся темне, коротке.
Був одягнений в чорну шапка, чорну балонову куртку з оранжевими полосами, джинси сірого кольору, чорного-червоні кросівки. Окрім цього мав з собою рюкзак чорного кольору.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами в Підволочиську (03543) 2-12-45, (067)-351-06-22 або на лінію «102».
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