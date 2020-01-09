Працівники поліції встановлюють місце знаходження мешканця села Іване-Золоте Заліщицького району, Парамея Романа Євгеновича, 1979 року народження.

Як повідомляють у поліції, 5 січня чоловік виїхав з дому автомобілем у невідомому напрямку. На зв’язок з рідними не виходив. Прикмети розшукуваного: зріст 164 см., худорлявої статури, ніс з горбинкою. Був одягнений в куртку синього кольору, оранжеву футболку, чорні балонові штани.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами в Заліщиках (03554) 2-12-45, 2-11-36, 2-11-45, 2-27-81, (096)-269-50-55 або на лінію «102».