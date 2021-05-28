Поїхав на роботу в Чехію і зник: поліція розшукує мешканця Тернопільщини

Працівники Відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Тернопільського РУП встановлюють місце знаходження мешканця Підволочиська, Смілянця Володимира Сергійовича, 1974 року народження.

26 травня чоловік поїхав до Львова, аби в подальшому відправитися в Республіку Чехію.

Прикмети: зріст 190 см, худорлявої статури, карі очі, коротке, темне волосся. На лівій кисті руки у чоловіка татуювання у вигляді римської цифри 2(ІІ) – (група крові).

Був одягнений в светр-джемпер з білим комірцем, сині джинси, кросівки чорного кольору із білими смугами. З собою мав коричневу барсетку.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами в Підволочиську (03543)2-19-31, (03543)2-12-45, 067-351-06-95 або на лінію «102».