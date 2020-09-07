Відсьогодні, 7 вересня, через карантин в “Укрзалізниці” призупинили посадку пасажирів на станції в Тернополі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зі станції в Тернополі більше не продаватимуться квитки на потяги з наступним повідомленням: №21 / 22 Харків-Трускавець, №12 / 11 Одеса-Львів, №81 / 82 Київ-Ужгород, №49 / 50 Київ-Трускавець, №136 / 135 Снятин-Одеса-Чернівці, №108 / 107 Одеса-Ужгород, №110 / 109 Львів-Херсон, №41 / 42 Дніпро-Трускавець, №715 / 716 Київ-Львів.

Ті з пасажирів, які вирішать повернути квитки, зможуть отримати 100% відшкодування його вартості.

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