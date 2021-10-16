У ніч на 7 жовтня в польському місті Катовіце в аварії загинули двоє друзів із Бучача — 20-річний Ростислав Бойчук і 22-річний Віталій Падух.

Їхній автомобіль Opel Astra злетів із дороги, перекинувся і врізався в дерево. Удар був настільки сильний, що транспортний засіб вщент зім’яло, а дерево вирвало із землі, пише Нова Тернопільська газета.

Щоб дістати тіла хлопців, довелося розрізати уламки авто. Поліцейські перекрили дорогу, утворилися затори. Про смертельну аварію писали польські ЗМІ. На тій ділянці дороги багато «розвилок» і «вісімок». Українці не вписалися в поворот, а їхали, як стверджують очевидці, на високій швидкості.

Про загибель Ростислава і Віталія слідчі повідомили їхнім батькам. Вони відразу поїхали в сусідню країну. 12 жовтня тіла доправили додому, а вже 13 жовтня планували поховати друзів у Бучачі.

— Батьки загиблих досі шоковані тим, що сталося. Це велика трагедія для нас усіх. Діти поїхали до Польщі, щоб заробити копійку, а повернулися в трунах, — зітхає тітка Ростислава. — Наразі тіла привезли до Львова, щось там узгоджують із документами і везуть до Бучача. Збираємося на похорон. Сумно і прикро…

Хоч батьки їхали до Польщі й спілкувалися там із правоохоронцями, але не знають точної причини аварії. Наразі триває слідство, десь через місяць будуть висновки експертизи. Відомо лише, що тієї ночі падав дощ. За кермом ніби був Віталик, Ростик сидів поруч. Говорять про перевищення швидкості, але чи все це правда. Хлопці були на заробітках зовсім недовго. Ростик поїхав наприкінці вересня. Жили вони в гуртожитку з іншими українськими заробітчанами. Батько Віталика працював і мешкав за 40 кілометрів від Катовіце. Власне йому першому й повідомили про страшне. Куди хлопці їхали посеред ночі?.. Якась фатальність чи то молодь так вільно поводиться на дорозі… Ростик був хорошим, в усьому допомагав батькам, закінчив юридичний коледж. Хотів влаштовуватися у житті, шукав можливість заробити. Спершу поїхав до Чехії, але не знайшов там хорошу роботу. Товариш покликав його до себе. Працювали на овочевій базі. Ростик і Віталик давно дружили, разом їх поховають… Отримавши сумну звістку, рідні поїхали на опізнання тіл. У Ростика є 10-річна сестричка, їй спершу не казали правду. Вигадували, що брат захворів на ковід, тому треба провідати. Але коли вже мали привезти тіло, психолог порадила розповісти. Дівчинка плакала, але трималася, по телефону підтримувала маму. Ростик дуже любив свою сестричку, завжди привозив їй солодощі, подаруночки. За ним безмежно сумують рідні…

Нестерпне горе нині переживають і в родині Віталія Падуха. Його сім’я раніше жила в селі Дуліби, а згодом переїхала до Бучача. У батьків, крім Віталія, є ще дві доньки. Подейкують, що хлопець мав дівчину, нещодавно освідчився їй, пара планувала весілля, але все обірвалося в одну мить.

«Віталій був світлою, доброю, порядною, вихованою людиною, з почуттям гумору. Таким учнем я запам’ятав його… Таким залишиться в пам’яті. Cпівчуваю рідним, близьким, друзям, знайомим. Неймовірно жаль», — написав співчуття на сторінці загиблого у Фейсбуці Зеновій Пеньонжик.

— На тому місці в Катовіце різкий поворот. Там недавно сталася ще одна аварія, водій-українець лежить в реанімації. Дорога була мокра, хлопці з Бучача не впорались із керуванням. Шкода — такі молоді, тільки жити і радіти, — з сумом каже українка, яка мешкає в Катовіце.