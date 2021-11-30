Погрожував розправою: жителю Тернопільщини загрожує два роки тюрми за знущання над співмешканкою

Кримінальне провадження за фактом вчинення домашнього насильства розпочали співробітники Збаразького відділення поліції щодо 33-річного жителя громади. Від чоловіка систематично потерпає його 24-річна співмешканка.

До співробітників Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл про те, що цивільний чоловік погрожує їй фізичною розправою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські втихомирили чоловіка та провели з ним профілактичну бесіду. З’ясувалося, це вже не вперше жінка телефонує за допомогою до правоохоронців. Упродовж року правоохоронці двічі складали на її співмешканця адмінпротоколи за прояви жорстокості у сім’ї.

Тепер кривднику загрожує кримінальна відповідальність. Поліцейські інкримінують йому статтю 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до двох років позбавлення волі.