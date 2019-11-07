Екс-заступника прокурора Тернопільської області Ігоря Мукана затримали у Києві патрульні. Посадовець перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляють у спільноті Київ Оперативний.

“За створення аварії ситуації на дорозі працівники #ППОП #1 вирішили зупинити водія #Audi#Q7 (#9MA99999 Cz). Водій протягнув ще добрячих метрів 700 та зупинився на проспекті Перемоги, 52.

Із-за керма, хитаючись, вийшов пан і почав розповідати свої погрозливі «казки». Через хвилину отого нікому не потрібного монологу він все ж вимовив своє прізвище.

Виявилось, що це одіозний пан Мукан Ігор Ярославович. Сказав, що він працівник Генеральної прокуратури України. Відомість у широких колах ця особа набула після того, як він облаяв, погрожував та принижував свою колегу. Після цього його звільнили, але він подав касаційну скаргу на поновлення у роботі. Бо то «несправедливо».

А от сьогодні він ще й попався у Києві. Двічі намагався продути #Драгер (казав, що з легкістю пройде тест і він покаже 0,00), який привезли патрульні полісмени, але так і не зміг, бо робити і балакати – різні речі. На третій раз відмовився за що і отримав протокол за статтею 130 #КУпАП”, – ідеться у дописі.