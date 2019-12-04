Кримінальне провадження за частиною першою статті 129 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 38-річного мешканця одного з сіл Тернопільського району.

Як повідомляють у поліції, зловмисник погрожував пістолетом охоронцю супермаркету, коли той впізнав у ньому крадія.

28 та 30 листопада в одному із мережевих торгових закладів було скоєно крадіжки продуктів харчування. Про це співробітники маркету повідомили правоохоронців.

3 грудня охоронець помітив чоловіка, який потрапив в об’єктив камер спостереження під час вчинення попередніх крадіжок. Аби не дати зловмисникові знову вчинити протиправне, працівник охорони намагався затримати його до приїзду поліції. Та реакція лиходія була непередбачуваною: той вийняв з кишені предмет, схожий на пістолет, і став погрожувати вбивством.

Поліцейські прибули на місце злочину оперативно. Зброю, якою погрожував 39-річний крадій, вилучили. Тепер зловмиснику доведеться понести відповідальність не лише за вчинення майнових злочинів, а й за погрозу вбивством.

Досудове розслідування триває.