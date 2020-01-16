Двісті доларів або три тисячі гривень вимагав у пенсіонерів невідомий, який увірвався до них в будинок.

Злочин трапився 14 січня близько 18:30, повідомляють у поліції. Жертвами нападника стало подружжя пенсіонерів з Тернополя.

За словами потерпілих, на момент злочину вони були у своєму будинку. Вхідні двері не зачиняли на ключ, оскільки закрили лише хвіртку.

Жінка поралася по господарству, коли помітила в одній із кімнат сторонню особу. На її крик вийшов господар житла. Чоловік – інвалід і ходить за допомогою милиць. Подружжя почало просити, аби невідомий залишив житло, але це не допомогло. Зловмисник кілька разів вдарив спочатку чоловіка, а потім і дружину. Схопив ножиці і, погрожуючи розправою, почав вимагати гроші.

В якийсь момент жінка вискочила у відчинене вікно, побігла вуличкою і кликала на допомогу. Злодій також почав тікати. В цей момент повз будинок потерпілих йшли працівники поліції. Вони та перехожі піймали підозрюваного. У нього вилучили мобільні телефони подружжя та ножиці з будинку.

У ході перевірки стало відомо, що дана особа причетна ще й до грабежу, який трапився в Тернополі за кілька годин до розбою. Підозрюваний, застосовуючи насильство, викрав у тернополянки жіночу сумочку з грошима. Саме гаманець потерпілої знайшли у зловмисника оперативники карного розшуку Тернополя. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК.

За словами правоохоронців, злодій – раніше судимий за розбійні напади та хуліганку житель Тернопільського району, 1984 року народження. За плечима чоловіка більше десяти років позбавлення волі.

За два останніх правопорушення йому доведеться відповідати перед законом за статтями 186 частина 2 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством та статтею 187 частина 3 ККУ – Розбій, поєднаний з проникненням у житло.