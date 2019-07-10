8 липня, близько 9-ї години ранку, на спецлінію 102, надійшов виклик про домашнє насильство.

За словами батька, його син, який перебуває, ймовірно, в стані наркотичного сп’яніння, агресивно себе поводить та вчиняє конфлікт.

Оперативно прибувши на місце події, патрульні одразу ж піднялися у квартиру. У помешканні знаходився молодий чоловік, який говорив речі, що були несумісні з реальністю, нецензурно лаявся та погрожував, що зістрибне з балкона шостого поверху. Правоохоронці, заспокоюючи хлопця, вмовляли його не чинити хибних дій. Але він був налаштований рішуче.

В момент, коли молодик вже мав намір стрибнути,його витягнули працівники роти поліції особливого призначення та патрульні, схопивши за руки. Спільними зусиллями, 26-річного чоловіка було врятовано. Уже надалі його передали співробітникам швидкої медичної допомоги.