8 липня, близько 9-ї години ранку, на спецлінію 102, надійшов виклик про домашнє насильство.

За словами батька, його син, який перебуває, ймовірно, в стані наркотичного сп’яніння, агресивно себе поводить та вчиняє конфлікт.

Оперативно прибувши на місце події, патрульні одразу ж піднялися у квартиру. У помешканні знаходився молодий чоловік, який говорив речі, що були несумісні з реальністю, нецензурно лаявся та погрожував, що зістрибне з балкона шостого поверху. Правоохоронці, заспокоюючи хлопця, вмовляли його не чинити хибних дій. Але він був налаштований рішуче.

В момент, коли молодик вже мав намір стрибнути,його витягнули працівники роти поліції особливого призначення та патрульні, схопивши за руки. Спільними зусиллями, 26-річного чоловіка було врятовано. Уже надалі його передали співробітникам швидкої медичної допомоги.

Тернопільські патрульні запобігли спробі самогубства

Лише один зайвий крок- і могло обірватися людське життяПрямуючи на чергове повідомлення, ми ніколи не знаємо, як розгорнуться події далі.Вчора, 8 липня, близько 9-ї години ранку, на спецлінію 102, надійшов виклик про домашнє насильство. За словами батька, його син, який перебуває, ймовірно, в стані наркотичного сп’яніння, агресивно себе поводить та вчиняє конфлікт.Оперативно прибувши на місце події, патрульні одразу ж піднялися у квартиру. У помешканні знаходився молодий чоловік, який говорив речі, що були несумісні з реальністю, нецензурно лаявся та погрожував, що зістрибне з балкона шостого поверху. Правоохоронці, заспокоюючи хлопця, вмовляли його не чинити хибних дій. Але він був налаштований рішуче. В момент, коли молодик вже мав намір стрибнути,його витягнули працівники роти поліції особливого призначення та патрульні, схопивши за руки. Спільними зусиллями, 26-річного чоловіка було врятовано. Уже надалі його передали співробітникам швидкої медичної допомоги.#ПорядокЦеТи #ternopilpolice

Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області Вівторок, 9 липня 2019 р.