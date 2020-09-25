Затримали начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області та його сина – керівника підприємства, а також ще двох осіб за фактом вимагання (ч. 3, 4 ст.189 КК України).

За даними слідства, начальник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина 40 тис доларів США за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця. При цьому вони погрожували фізичною розправою йому та його родині.

Під час одержання другої частини «боргу» в сумі 10 тис доларів США усіх чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти виявлені та вилучені під час проведення невідкладних слідчих дій.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та готуються клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення начальника податкової інспекції від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, оперативний супровід – Головним оперативним управлінням ДБР та Управлінням СБУ у Тернопільській області.







