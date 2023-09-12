“Поставили на лічильник” і забрали автомобіль: рекетири вимагали від тернополянки 43 000 доларів. ВІДЕО

У Тернополі затримали злочинну групу за вимагання 43 000 доларів США. Щоби змусити потерпілу сплатити їм гроші, фігуранти відібрали її автомобіль.

Знешкодили діяльність угруповання вимагачів оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі обласної поліції. Як з’ясували поліцейські, місцева мешканка взяла у фігурантів в борг 14 000 доларів США. Не повернувши їх у зазначений термін, жінка попросила відтермінувати час виплати. Ділки спочатку погодилися, а потім, замість того, щоб вирішувати проблему в правовому полі, поставили її на так званий «лічильник».

Згодом взагалі розірвали «угоду» та, погрожуючи фізичною розправою і пошкодженням майна, вимагали надати їм 43 000 доларів США. Щоби змусити потерпілу сплати кошти, відібрали її автомобіль.

11 вересня оперативники та слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області затримали двох учасників угруповання під час отримання від жінки третього траншу – 35 000 доларів США. Раніше було задокументовано факти передачі вимагачам ще 8000 доларів США.

Також правоохоронці встановили місце знаходження автомобіля потерпілої. Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили гроші, гранати та ключі від автівки потерпілої.

Наразі двоє фігурантів затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Також вирішується питання про внесення відомостей за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.