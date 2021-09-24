За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрито групу з трьох осіб, що вимагали у підприємця, який займається перевезеннями 30 тис. грн, погрожуючи йому та родині фізичною розправою і знищенням майна (ч. 2 ст. ст.189 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, троє одеситів вимагали від тернопільського підприємця 30 тис грн і в разі несплати коштів обіцяли знищити його майно та погрожували фізичною розправою йому та родичам. Тернополянин звернувся до поліції із заявою про злочин.

При отриманні частини вказаної суми – 10 тис грн, зловмисників затримали правоохоронці. Вимагачі саме розраховувались на автозаправній станції коштами, одержаними від заявника. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викриття правопорушників проводились за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України спільно зі слідчими СУ ГУНП в області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.