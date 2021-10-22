Холоди повертаються на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вихідними місцями можливі заморозки. Однак п’ятниця буде ще порівняно теплою.

За прогнозами синоптиків обласного гідрометеорологічного центру, протягом доби на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями. По всій території регіону обійдеться без опадів, вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 10 тепла, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 14 градусів вище нуля.

«П’ятниця в Україні буде теплою. Втім, трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України – там очікується +10 +16 градусів. Проте загалом відчуття будуть майже літні. Проте західний вітер буде сильним, поривчастим. Дощі малоймовірні. У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити, посуне похолодання. А вже у неділю-понеділок в більшості областей України вночі відновляться “мінуси”, а протягом дня ледь жеврітимуть +5+11 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, увесь наступний тиждень переважатиме суха погода та зберігатимуться тенденції до зниження температурних показників.