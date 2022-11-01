Пограбував і намагався зґвалтувати: у Тернополі рецидивіст напав на молоду жінку

Зловмисник напав на 27-річну тернополянку і спробував зґвалтувати. Дівчині вдалося вирватися, проте на місці злочину залишився її верхній одяг, з якого нападник викрав гроші та банківську картку.

У вечірню пору нападник перестрів жертву на вулиці Тролейбусній в обласному центрі. Дівчина намагалася втекти, чинити опір, а молодик став наносити їй удари. Під час сутички він зірвав з неї верхній одяг. На щастя, потерпілій вдалося вирватися. Добігши до медичного закладу, що розташований неподалік, дівчина попросила допомоги в охоронця. Останній повідомив про напад поліцейським Тернопільського районного управління поліції.

За кілька годин оперативники затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель колишнього Бережанського району.

Слідчі оголосили йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу – частиною 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) та частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 152 (незакінчений замах на зґвалтування).

Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.