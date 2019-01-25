Погоня із затриманням: патрульні спіймали водія на краденому BMW. ВІДЕО

25/01/2019 Розмір тексту:

Менше ніж за годину патрульні Тернополя знайшли викрадене авто.

21 січня близько 11 вечора чоловік повідомив поліцію про те, що його машину “БМВ” викрали у Львівській області. Патрульні отримали орієнтування. І вже близько 12 ночі на вулиці Руській у Тернополі помітили схоже авто. Погоня завершилася затриманням водія. Кермувальник, до того ж, виявився п’яним.

Деталі – в сюжеті TV-4.