Погоня із затриманням: патрульні спіймали водія на краденому BMW. ВІДЕО

25/01/2019 0
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Менше ніж за годину патрульні Тернополя знайшли викрадене авто.

21 січня близько 11 вечора чоловік повідомив поліцію про те, що його машину “БМВ” викрали у Львівській області. Патрульні отримали орієнтування. І вже близько 12 ночі на вулиці Руській у Тернополі помітили схоже авто. Погоня завершилася затриманням водія. Кермувальник, до того ж, виявився п’яним.

Деталі – в сюжеті TV-4.

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