Складні погодні умови спостерігатимуться протягом доби на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, в області зберігатиметься сильний вітер, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголосили перший рівень небезпеки.

Сильні вітри в західному регіоні втримаються через протистояння антициклону та циклону. Надалі вітер слабшатиме. За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, 15 січня в Тернопільській області очікуються пориви північно-західного вітру, 17-22 м/с. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«Вітер приніс весняне тепло, хоча через його штормові пориви буде не дуже й тепло. 15-16 січня в Україні у суботу вітер ще втримається сильним — протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, один давить — інший упирається. Надалі вітер слабшатиме, проте 17-18 січня знову посилиться — візьміть це до уваги. Невеликі опади впродовж вихідних ймовірні. У суботу — повсюди, окрім західних областей. У неділю — лише в східній частині України. Температура повітря після сьогоднішніх “плюсів” 15-16-го січня трохи знизиться, вночі до -1-5 градусів, вдень до 2 морозу 2 тепла», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, найближче похолодання очікується 17-19 січня.