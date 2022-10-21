Погоду на Тернопільщині буде визначати Північно-Атлантична циклонічна система

Північно-Атлантична циклонічна система зумовлюватиме погоду цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозам синоптиків, у краї буде тепло, втім, періодично випадатимуть дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 22 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура вночі опускатиметься до 1 – 6º тепла, вдень підвищуватиметься до 13 – 18º тепла.

«Субота обійдеться без опадів, а в неділю можливі дощі. Температура повітря найвищою очікується вихідними на заході, протягом дня +12 +18 градусів. Найближча ніч – холодна: 0+5 градусів. У ніч на неділю хмарність завадить вихолодженню повітря, потепліє вночі до +7 +12 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступний тиждень в області розпочнеться з більш теплої погоди. Денні температурні показники підвищуватимуться до 18 градусів тепла.