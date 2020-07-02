Антициклон Valentin зумовлюватиме погодні умови 2 липня. Відтак на Тернопільщині буде сонячно, спекотно, місцями пройдуть грози.

Температурні показники денної пори коливатимуться від 24 до 28 градусів вище нуля.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, під впливом антициклону Valentin опиниться значна частина України. Втім, у західному регіоні ще й дошкулятиме атмосферний фронт Thekla, що створюватиме умови для грозових дощів.

«2 липня буде багато сонця і купчастих веселих хмар. А ось локальні дощі з грозами пройдуть на Заході України. Західні дощі зумовить фронт циклону Thekla, який порядкує на території континентальної Європи і навіть організує 2-го липня у Норвегії, неподалік від Осло, мокрий сніг! Українцям мокрий сніг явно не загрожує, у четвер протягом дня у більшості областей передбачається +27 +33 градуси. Більш комфортним буде повітря в суботу-неділю, в межах +26 +28 градусів».

Отже, цими днями спека чергуватиметься з грозовими дощами, ймовірність яких у західному регіоні України залишається високою. А от вихідними у нашому краї буде дещо прохолодніше.

Софія Романська