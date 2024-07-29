Сильні магнітні бурі передбачають синоптики на Тернопільщині. Відтак метеозалежним жителям краю радять подбати про власне здоров’я та самопочуття.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 30 липня на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів, вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с., температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 19 – 24° тепла; по м. Тернополю вночі 12 – 14° тепла, вдень 22 – 24° тепла. Протягом дня збережуться пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с – І рівень небезпечності, жовтий.

«Почну з прогнозу магнітного поля Землі на 30-го липня, бо це важливо. Завтра очікуються сильні магнітні бурі! Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров’я. 30-го липня в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22+28 градусів. Рахат-лукум! Переважатиме суха погода. У вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. Впродовж тижня опадів в Україні буде мало», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спекотна погода повернеться на Тернопільщину ближче до кінця тижня.

Софія Романська