Снігопади спостерігатимуться на Тернопільщині цими днями. За прогнозами синоптиків, опади у вигляді мокрого снігу можливі денної та нічної пори. А вихідними у краї можливе потепління.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Протягом вихідних зберігатиметься тенденція до потепління.

“У п’ятницю сніг передбачається на Заході України. У суботу також можливий сніг. Щодо температури повітря, то нічної пори очікується -3-9 градусів. Вдень 4-го лютого на Заході близько нуля. У ніч на суботу передбачається 0-2 градуси морозу. Вдень 5-го лютого почнеться потепління до відлиги. У неділю невеликі “плюси” охоплять практично всю Україну. Вітер посилиться у суботу та неділю, буде переважно західних напрямків”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, другий тиждень лютого буде теплішим. Перепади температурних показників можуть негативно позначитися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних краян.