Останні дні вересня порадують приємним осіннім теплом. Вдень температурні показники підвищуватимуться до 15-16 градусів тепла, втім ночі залишатимуться прохолодними: 3-9 градусів тепла. Погоду зумовлюватиме антициклон.

Західний регіон охопить суха вітряна погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вдень побільшає сонця, а вночі місцями можливі заморозки. “В Україні 29-го вересня найтеплішою очікується погода на Заході, максимально протягом дня +14 +19 градусів. Ночі в Україні залишаються холодними – адже антициклон з північних районів, десь в межах +3+9 градусів.

Вітер очікується південно-східний та східний, помірний чи невеликий.

Дощі поки не загрожують. Такою погода залишиться до кінця тижня, включно з вихідними — сухою та свіжою. Вночі, при проясненнях, є ймовірність заморозків, вдень більшатиме сонця”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, початок жовтня значних погодних змін не принесе. Втім, уже з другої декади у краї відчутно холоднішатиме.