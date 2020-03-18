На Тернопільщині поступово теплішатиме. Упродовж доби стовпчики термометрів сягатимуть п’ятнадцяти градусів вище нуля, повідомила синоптик Наталка Діденко. Радуватиме жителів краю і яскраве весняне сонечко.

Мінлива хмарність, тенденція до підвищення температурних показників, невеликі пориви вітру, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями. Потепління охопить більшість регіонів України.

«18-го березня в усіх областях України світитиме сонце, буде сухо, ясно та порівняно тепло. Температура повітря протягом дня очікується +8+12 градусів, на Заході +10+15 градусів. А вже у четвер стовпчики термометрів стрибонуть ще вище. Проте вихідними суттєво похолодає і навіть можливий мокрий сніг».

Отже, повернулося потепління не надовго. Вихідними слід готуватися до чергової порції холоду.

Софія Романська