Упродовж доби на Тернопільщині передбачають погодні зміни. Нічної пори місцями у регіоні ймовірні дощі. А завтра дещо знизяться температурні показники. Втім, похолодання буде нетривалим.

Як повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 14 градусів тепла. Можливий північно-західний вітер від 7 до 12 метрів за секунду.

За словами синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт вже практично торкається Волині. Він рухається з північного заходу на південний схід.

«Відтак дощові порції можливі у Західній частині України. У тилу атмосферного фронту – прохолодне повітря, тому після його проходження, у західних областях у п`ятницю похолодає».

Мінлива погода збережеться і цими вихідними. Втім, наступного тижня весняне тепло повернеться.

Софія Романська