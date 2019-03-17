За атмосферним фронтом на Тернопільщину йдуть дощі, – попереджають метеорологи. Відтак жителям крають радять захопити із собою парасолі. Оскільки ймовірність опадів залишатиметься високою по всій території західного регіону.

Недільний день значних погодних змін не принесе. За прогнозами синоптика Наталки Діденко, в регіоні дещо потепліє. Однак опадів не уникнути.

«Атмосферний фронт уже позаду. Однак за ним слідуватимуть дощі. Тому не забуваєте парасольок і гумових чобіт. Але вже незабаром трохи попустить і потепліє».

Щодо температурних показників, то вони підвищуватимуть до десяти градусів вдень, – передбачає Укргідрометеоцентр. Дещо тепліше буде в понеділок. Тоді стовпчики термометрів можуть сягати п’ятнадцяти градусів вище нуля.

А загалом погода буде досить мінливою. Це може негативно позначатися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних людей, – каже синоптик. Дещо стабілізуються погодні умови упродовж наступного тижня.

Софія Романська