Літо досягло піку, проте погода нагадує початок осені, – каже синоптик Наталка Діденко.

Цими днями у західному регіоні переважатиме волога прохолодна погода. Температурні показники коливатимуться на рівні двадцяти градусів вище нуля.

16-го липня сонце все ж чергуватиметься із локальними дощами, хоча й незначними, – зазначає Наталка Діденко. Волога погода сприяє поширенню комах та небезпечних кліщів, а ще у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття.

«Погода сприятиме прогулянкам, лише варто подбати про профілактику від кліщів та паразитів. Протягом дня очікується +21+23 градуси. Дощі з періодичними грозами пройдуть, найімовірніше, у західних областях. У другій половині тижня, особливо вихідними, 20-21 липня, літо нарешті нам широко усміхнеться – вдень потепліє до +25+29 градусів».

Отже, прогнози синоптиків досить оптимістичні на третю декаду липня. Обіцяють повернення приємного літнього тепла і сонця.

Софія Романська