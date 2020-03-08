Контрастну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині.

Температурні показники коливатимуться від п’яти до дванадцяти градусів вище нуля. Не обійдеться і без опадів, місцями ймовірні сильні дощі та грози.

У неділю в Україні температурний контраст буде значний, – каже синоптик Наталка Діденко. Від нуля й нижче в Карпатах до +20 градусів у південній частині. Західна частина України прийматиме опади.

«Восьмого березня очікується на Заході протягом дня +6+12 градусів. На решті території України +12+19 градусів. Але на узбережжях ще холодних морів буде значно свіжіше. Дощі пройдуть в західних областях, з обіду доберуться до Центру».

За попередніми прогнозами синоптиків, наступний тиждень дивуватиме контрастами жителів Тернопільської області. Можливі різкі перепади температурних показників, а також не покидатимуть наш край дощі.

Софія Романська