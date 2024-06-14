На Тернопільщину повертається тепла літня погода. За прогнозами синоптиків, циклон покидає територію регіону, далі у краї буде тепло і сонячно.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями буде хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів, вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі по області 9 – 14° тепла, вдень 19 – 24° тепла; по м. Тернополю вночі 11 – 13° тепла, вдень 21 – 23° тепла. Рівень небезпечності – зелений, відсутній.

«Західна Україна опиниться під впливом смуги високого атмосферного тиску, тому тут опадів не очікується. Температура повітря найближчими днями в Україні – рахат-лукум! У денні години передбачається в більшості областей +20 +26 градусів. Найближчими вихідними сухо та переважно сонячно буде на заході України. З понеділка, з 17-го червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна, згідно сезону», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, температура повітря цими днями на Тернопільщині зберігатиме тенденції до підвищення. За словами метеорологів, у лісах та інших природних об’єктах – незначна пожежна небезпека 2-го класу. Погодні умови області сприятимуть виникненню та розповсюдженню пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.