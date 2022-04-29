На Тернопільщині погода готує «сюрпризи» на вихідні.

За прогнозами синоптиків, можливі перепади температурних показників від денних 19-ти тепла до заморозків вночі.

Мінлива хмарність з проясненнями, місцями невеликі дощі, різкі температурні перепади – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині цими вихідними. Втім, початок травня порадує приємним весняним теплом.

«Субота-неділя, перехід від квітня до травня очікується термічно однорідним. У денні години температура повітря в усій Україні коливатиметься в межах +12 +19 градусів. Хіба що вночі на Заході можливі заморозки! Дощі 30 квітня – 1 травня випадатимуть переважно у західних областях. Вітер буде з півночі, північного сходу, невеликий або помірний», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики наголошують: через різкі перепади погодних умов у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття.