Близько сімнадцяти градусів тепла передбачають синоптики на Тернопільщині першого квітня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, далі у регіоні можливі перші грози. Відтак жителям краю радять готувати парасолі.

Попри високу ймовірність дощів погода у перші дні квітня потішить жителів краю довгоочікуваним теплом. Лише подекуди дошкулятимуть пориви північно-західного вітру.

“Перше квітня обіцяє бути найтеплішим за хтозна скільки часу. У четвер у більшості областей України очікується +15+20 градусів! Вітер в Україні очікується з південного заходу, невеликий або помірний. 1-го квітня дощі пройдуть у західних областях. На решті території України — без істотних опадів. У західних областях також з’являться перші грози! 2-го квітня холодний атмосферний принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися, спочатку на Заході потім похолодає у більшості областей України”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, перші дні квітня потішать приємним весняним теплом. Однак місцями в регіоні можливі “сюрпризи” у вигляді дощів і гроз. Потепління буде короткочасним, уже вихідними передбачають повернення холодних атмосферних фронтів.