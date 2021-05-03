Другий день Великодня принесе на Тернопільщину погодні зміни. У краї відчутно похолоднішає. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 7 до 12 градусів тепла.

Протримається похолодання у західному регіоні України дві доби. А далі до краю знову повертатимуться весняні градуси. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в середу стовпчики термометрів сягатимуть двадцяти градусів тепла.

“На Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Температурні показники в понеділок відчутно знизяться. Однак під час більш холодної погоди у краї обійдеться без опадів. Тепло почне повертатися зі середи. Стовпчики термометрів знову підвищаться до 19 градусів вище нуля, разом з потеплінням повернуться дощі та грози. Місцями дошкулятимуть сильні вітри та шквали”.

Отже, погода цими днями на Тернопільщині буде мінливою. Потепління супроводжуватиметься дощами та зливами.