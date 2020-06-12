Різкі погодні перепади передбачають цими днями на Тернопільщині. Атмосфера дивуватиме швидкими змінами: від спеки до проходи, від дощу до ясного неба. Такі метаморфози не залишать байдужими метеозалежних людей.

Серйозна негода, зливи, грози, шквали, – таку погоду передбачають упродовж доби на Західній Україні. До регіону наближається атмосферний фронт, який сприятиме опадам. «До нас прийде холодний атмосферний фронт із півночі і принесе короткочасні дощі з грозами та – головне! – послаблення спеки. Тобто, вже в неділю вдень очікується у більшості областей України +22 +25 градусів. 12-го червня зберігатиметься спека, у західних областях протягом дня +24 +29 градусів. Від спеки ще трохи рятуватиме поривчастий північно-східний вітер. У суботу почнуть потроху набігати хмарки фронту, і вже в другій половині дня або надвечір і також у неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами. 14-го червня спека послабне. І весь наступний тиждень температура повітря очікується більш комфортною. Погода найближча – непроста, з метаморфозами від спеки до свіжості, від високого тиску до нижчого, від сліпучого сонця до хмарної грози, від задушливого штилю до шквалу, так що тримайтеся міцно за здоровий глузд, особливо вихідними», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, п’ятниця на Тернопільщині буде мінливою. Не обійдеться без спеки та грозових дощів. А от вихідними передбачають більш прохолодну погоду.

Софія Романська