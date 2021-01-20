“Ледь не впав”, – можливо, без належного співчуття подумав я про невдачливого чоловіка, який вранці гепнувся на доріжці парку, послизнувшись і попутно згадавши чиюсь маму (але зовсім не в формі “трясця твоїй матері”). Добряче призабуте в умовах глобального потепління національне зимове заняття з промовистою назвою “сракопад” нагадало про себе.

Приємно буває бачити людей з гармонійно розвинутими м’язами. Це, як правило, досягається впертими тренуваннями. І для цього зовсім не потрібно купувати абонемент в якийсь “крутий” фітнес-клуб.

Мінливі погодні умови нинішньої зими створюють для великого числа наших обивателів чудову можливість розвивати різні необхідні якості. Декілька тижнів тому паскудна мжичка з неба, що змінювалася періодичними дощами, перетворила вулиці на баюри з брудною водою. Отоді й настала слушна пора тренувати реакцію і здатність робити блискавичні стрибки з місця назад, вперед, направо і наліво – лише таким способом часто можна було уникнути освіжаючого душу з-під коліс автівок, водії яких вважають зайвим оті баюри оминати. Тоді хотілося, щоб прийшла вже справжня зима й оті незугарні калабані, один вигляд яких здатен викликати помірну депресію, позникали.

Що ж, небесна канцелярія, вочевидь, почула ці людські бажання: останнім тижнем маємо справжню зиму – з подеколи тріскучим морозом, сніжком. Заради об’єктивності слід відзначити, що багато вулиць і тротуарів посипані піском, але є й немало таких ділянок, де покладатися доводиться лише на власну координацію і вміння блискавично згрупуватися при падінні. Це вже – хороше тренування для гомілковостопного суглоба, м’язів гомілки і стегна; удосконалення навичок робити піруети з арсеналу фігурного катання. Окремий пункт – сходження донизу сходами. Пересуватися бажано боком, міцно тримаючись за перила (якщо вони, звісно, є). Тоді до тренінгу ніг додається ще й “накачування” м’язів передпліччя. Ну, а якщо це все в якийсь конкретний момент нічим вам не допоможе і ви гепнетеся на “п’яту” точку із задертими догори ногами – у вас буде нагода висловитися не в стилі героя Ю.Нікуліна в “Діамантовій руці” (“Черт побери!”), а видати серію слів і виразів, які при передачі прямої мови на телебаченні соромязливо заміняють цензурними “пі-піканням”.

Словом, користуйтеся нагодою – невдовзі, за прогнозами, має потеплішати…