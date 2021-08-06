У місті посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування та громадським транспортом.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу шостого серпня. Провели його у зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів здійснюватимуть працівники Тернопільського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, управління патрульної поліції у Тернопільській області, управління муніципальної інспекції.

На засіданні також прийняли рішення про вакцинацію працівників міської ради, комунальних підприємств і організацій. Від вакцинації звільняються громадяни за медичними протипоказами на підставі довідки від сімейного лікаря. Ми вже писали, що міський голова видав розпорядження, відповідно до якого усі працівники міської ради мають вакцинуватися до 15 вересня. А рішенням штабу рекомендацію поширили на всі комунальні підприємства та організації.

– Якщо така пропозиція є щодо працівників міськради, думаю що вона має бути поширена не лише на них, – зауважив Сергій Надал, міський голова. – Проблема в тому, що Уряд може закрити школи, якщо в них не буде вакциновано 80% працівників, тому треба це поширювати і на всі заклади та установи освіти дошкільної і шкільної, і на всі комунальні підприємства. Всім комунальним підприємствам ці речі треба рекомендувати. Можливо це має бути не до 15 вересня, а до першого жовтня. В іншому випадку працівник має щотижня робити тести і показувати, що він не хворий і не несе загрози суспільству.

Останнє зауваження міського голови також прописали у рішенні штабу. З 15 вересня 2021 року у разі відмови працівників від вакцинації, керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств і організацій здійснювати щотижневий допуск таких працівників до місця праці за наявності негативного ПЛР-тесту.