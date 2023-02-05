Поет, письменник, історик, педагог, краєзнавець: відійшов у засвіти колишній мер міста на Тернопільщині

На 92-ому році життя пішов у засвіти знаний письменник, громадський діяч, історик, педагог, поет, краєзнавець з Копичинець Богдан Михайлович Савка.

Про втрату повідомили на сторінці Копичинецької міської ради.

Богдан Михайлович народився у м. Копичинці 1 квітня 1931 року, вчителював у школах колишнього Гусятинського району. На початку становлення Незалежності України був міським головою м. Копичинці.

За його натхненної праці у Копичинцях створено Меморіал Борцям за волю України, видано десятки книг та публікацій про – боротьбу ОУН-УПА на Тернопіллі, історію Копичинецького краю, боротьбу краян на Майдані та участь в АТО.

“Висловлюємо щирі співчуття дітям, онукам, праонукам, всім родичам на друзям”, – ідеться у зверненні міської ради.

Прощальна панахида відбудеться 5 лютого о 18.30 за адресою: Паркова, 9 у м. Копичинці. Похорон – 6 лютого.