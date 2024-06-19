Легкі тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди отримали водії двох автівок.

Аварія трапилася у Збаражі 18 червня близько 17:55. За попередньою інформацією, водій автомобіля Dodge Journey, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. У результаті удару Volkswagen відкинуло на узбіччя, де він врізався у припаркований транспортний засіб Opel Insignia. Травми отримали кермувальники автівок, але від госпіталізації чоловіки відмовилися.

За даним фактом на водія Dodge Journey працівники поліції склали протокол відповідно до статті 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.