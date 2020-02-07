Нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення встановила для комунального підприємства «Тернопільводоканал» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Для споживачів вартість послуги зросла на сім гривень.

Нові тарифи НКРЕКП затвердила 4 лютого 2020 року. У дію вони вступили з 5 лютого. З цього числа, відповідно до Постанови, вартість централізованого водопостачання разом з ПДВ становить 12,89 гривень, централізованого водовідведення – 14,45 гривень, разом – 27,34 гривні.

– У даний тариф Нацкомісія включила актуальні витрати зокрема, вартість електроенергії, яку зараз оплачує підприємство, – розповів Володимир Водовіз, начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал». – Це досить вагома стаття у структурі витрат, яка займає близько 40%. Також були враховані витрати на оплату праці, які розраховані відповідно до Закону України «Про державний бюджет», де вказана мінімальна зарплата на 2020 рік та прожитковий мінімум, за якими розраховуються зарплати працівників. Це теж дуже вагома і важлива стаття для нас тому, що протягом останніх років у нас звільнилося багато працівників через низький рівень зарплати, в тому числі кваліфікованих, тому піднімати зарплати принаймні до рівня, який передбачено Законом України дуже важливо. Не знаю чи зможемо залучити нових працівників, але сподіваємось втримати тих, хто ще працює. Ми не можемо конкурувати з приватним сектором, ні тим більше з роботодавцями з-за кордону. Важливо було, щоб вчасно Національна комісія переглянула і врахувала цю статтю витрат. Крім того, враховано актуальні витрати на податки і збори, згідно Податкового кодексу, який буде діяти у 2020 році, інші витрати також переглянуті. До тарифу включили також суттєву інвестиційну складову – витрати на виконання інвестиційних проектів. Усе це дозволить підприємству стабільно працювати і оплачувати за своїми зобов’язаннями.

У водоканалі також роз’яснили, що нарахування за спожиту у лютому воду проводитимуть по старому і по новому тарифах. За показниками лічильників, які були подані до 5 числа включно, проведуть нарахування по старому тарифу. Після 5 лютого нарахування проводитимуть уже по новому тарифу.

Ольга Трач

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