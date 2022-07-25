Військово-патріотичний табір «Подільсько-Волинська січ» організували на Тернопільщині. Тут зібралося більше сотні дітей з різних областей України. Їх вчать військової тактики та медицини, рукопашному бою та поводженню зі зброєю.

Табір «Подільсько-Волинська січ» відбувається на межі Тернопільської і Хмельницької областей. Наразі триває третій заїзд, у якому беруть участь діти переселенців, волонтерів, військовослужбовців, а також місцеві жителі.

«Мета цього табору – це національно-патріотичне виховання нашого юного покоління. Маємо вже третю таборову зміну. Окрім вишколу, тут проходять конкурси, виставки, різні розваги, а також передбачена концертна програма. Діти мають можливість гартувати тіло і дух, навчитися виживати в дикій природі. Шануючи козацтво минулого, ми повинні показати, яким є козацтво сучасне. На щастя, маємо достатньо патріотичної молоді. Та в наших силах сприяти, щоб її ряди розширювалися, адже на таких людях і триматиметься Україна», – каже співорганізатор табору Володимир Мосейко.

Табір «Подільсько-Волинська січ» проводять четвертий рік поспіль. У програмі – спортивні ігри, культурна програма, а також екскурсії замками Тернопільщини.



