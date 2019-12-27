Світ

Загроза для Ліги чемпіонів

У дуже багатих, як відомо, свої примхи. Футбол в цьому плані не становить винятку. Президент мадридського «Реала» Флорентіно Перес пропонує створити Суперлігу, яка буде складатися з двох дивізіонів по 20 команд з п’яти основних європейських ліг (Німеччина, Англія, Іспанія, Франція та Італія). Деякі клуби будуть запрошені і з інших чемпіонатів (такі як «Аякс» і «Порто»). Така закрита континентальна ліга з системою підвищення і пониження між двома дивізіонами буде, на його думку, гарантувати видовищні і прибуткові матчі. Проте це однозначно піде на шкоду національним чемпіонатам, отож наразі підтримки серед керівництва світового і європейського футболу не знаходить. Зокрема, президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що всесвітня асоціація не підтримає жоден такий проект, хоча й додав, що “ФІФА – це відкрита, демократична організація, з якою можна говорити на всі теми. Ідею президента “Реала” також піддав критиці президент УЄФА Александр Чеферін, який вважає запропонований проект загрозою для Ліги чемпіонів.

Лебедина вірність – вона таки існує?

До визначення “лебедина вірність”, що означає відданість подружньої пари одне одному довжиною в життя, хтось може захоплюватися, а хтось – ставитися з іронією. Але ось – реальний життєвий випадок. Лес і Фріда Остін з США побралися ще в 1949 р. після того, як друзі познайомили їх на випускному вечері. Попри скромний побут, у молодої пари було головне: їм було добре разом. Поступово у них з’явилися діти – дочка і син. А потім – 4 онуків і 8 правнуків. Проживши в мирі й злагоді, подружжя Остінів нещодавно відзначило 70-ту річницю весілля. А невдовзі після цього обоє стареньких опинилися у хоспісі – також разом, лежачи на сусідніх ліжках обличчям одне до одного. Першим помер Лес, а через 20 хвилин слідом за ним у потойбіччя вирушила його вірна дружина, яка не могла залишити чоловіка в останньому шляху… То, може, все таки не зовсім вигадка – ота лебедина вірність?

Вовча правда

Сіно вовк їсти ніколи не буде – така вже його природа. І якби, як в байці Глібова, міг вербально обгрунтувати свою позицію, то обов’язково доводив би, що пожирати ягнят – необхідна і навіть гуманна річ… МЗС Польщі висловило “подив і стурбованість” з приводу оприлюдненої Владіміром Путіним російської версії щодо причин і ходу Другої світової війни. На думку Варшави, вона “зображає хибну картину подій і відходить до пропагандистських заяв часів сталінського тоталітаризму, які засудив навіть наступник Сталіна – Хрущов”. Польська сторона вважає, що слова президента РФ підривають спільну роботу польських і російських експертів, а також зроблене його попередниками М. Горбачовим і Б.Єльциним, які, попри труднощі, все ж намагалися знайти шлях істини і примирення. Головний тезис Варшави, що викликає шалене неприйняття з боку Росії, полягає в тому, що в 1939 р. СРСР напав на Польщу так само, як і гітлерівська Німеччина, а отже, також несе відповідальність за розв’язання Другої світової війни.

Україна

Політик і подія року

Кінець року – традиційний час визначення “най-най-най” в усіляких номінаціях. Футболісти свою дозу визнання нещодавно отримали, тепер же настав час політиків. Вони його, попри вдавану скромність (“Та хіба ж я для цього працюю – головне, щоб…”), не цураються. За результатами опитування соціологічної групи “Рейтинг”, політиком року українці визнали президента Володимира Зеленського, а подією року стали вибори президента і звільнення українських військовополонених моряків та інших політв’язнів. У цифровому відношенні підтримка В. Зеленського склала 47%, в той час Ю. Бойка, Д.Разумкова і Ю.Тимошенко політиками року назвали 8-10% опитаних, а П.Порошенка, В. Медведчука,С. Вакарчука та В. Гройсмана – 5-7%. Крім того, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі, 15% – вибори до Верховної Ради, 13% – вихід збірної України з футболу до фінальної частини Євро-2020 р. А ще кожен десятий не натішиться зміцненням курсу гривні (ігноруючи шалене зростання цін).

Українці, свята і алкоголь

Попереду – тривалий період свят, отож про вживання алкоголю варто поговорити детальніше. Якщо оцінювати, так би мовити, офіційне споживання (те, яке фіксує Держкомстат у статистиці виробництва і продажу), то українці, виявляється, п’ють менше, ніж громадяни майже всіх країн ЄС. Це не зовсім так – просто в Україні висока частка тіньових та контрабандних напоїв. Згідно з даними ВООЗ (за 2014 та 2018 роки), від 36% до 50% спожитого алкоголю продається без сплати акцизів. Щодо самої культури вживання, то майже половина чоловіків, які вживають алкоголь, регулярно саме напиваються. З-поміж жінок це властиво кожній п’ятій. Більшість населення п’є нерівномірно, відповідно, шкода алкоголю в основному припадає на тих, хто робить це рідко, проте, як то кажуть, від душі. Та ж статистика засвідчує, що найбільш схильні до пиятики розлучені чи самотні чоловіки у віці 30–60 років. Водночас великої гостроти останніми роками набуває проблема пияцтва серед молоді.

Тернопіль

Клопоти: приємні і не дуже

Розподіл праці в суспільстві для одних передбачає наближення свят і пов’язаних з ними турбот (здебільшого приємних), а для інших – теж наближення свят і додаткові клопоти (яких приємними назвати важко). Ми нерідко (і не завжди необгрунтовано) нарікаємо на поліцію – і такі вони, мовляв, і сякі, коли терміново треба, то їх немає, і з закоренілими бандюками не можуть собі дати ради, і… Та коли “припече” – звертаємося саме до них. І роботу свою вони таки виконують. І навіть рятують людські життя. Саме за порятунок хлопця, який мав намір скоїти самогубство, отримав годинник від очільника МВС командир роти батальйону УПП. На жаль, не знайшлося нікого, хто б завадив молодому чоловікові кинутися днями з мосту просто під потяг… Тим часом оперативники СБУ області завадили контрабандному ввезенню великої партії пігулок, з яких виготовляють наркотики. І хотіла ж якась “добра душа” додати нашій молоді веселості на свята – так ні, не дали… Від проявів іншої веселості – суцільного бабахкання петард, феєрверків та іншої піротехніки – поліція теж застерігає. І навіть обіцяє штраф до 2 тис. грн. Ану як раптом в місті на свята буде тихо? Щось, напевне, в навколишніх лісах здохне…

Ігор Дуда