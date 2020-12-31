Податківця оштрафували за те, що перевіряв підприємство, де працює його дружина

За принципової позиції прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури притягнуто до адміністративної відповідальності державного ревізора – інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Теребовлянського управління ГУ ДФС в Тернопільській області.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Встановлено, що чиновник у липні та листопаді 2019 року, в умовах реального конфлікту інтересів, проводив камеральні перевірки декларацій підприємства, на якому головним бухгалтером працює його дружина.

Оскільки інспектор ДФС не повідомив про такі дії свого безпосереднього керівника, він скоїв адміністративні правопорушення, передбачені ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП.

Теребовлянським районним судом винесено постанову про накладення адміністративного стягнення на винну особу у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 грн.