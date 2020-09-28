Личаківським районним судом Львова обрано запобіжні заходи начальнику Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області, його сину – керівнику підприємства та ще двом особам, підозрюваним у вимаганні.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.

Хоча в судовому засіданні прокурор наполягав на обранні безальтернативного запобіжного заходу — у виді тримання під вартою без визначення застави, начальнику Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області суд обрав тримання під вартою з визначенням 1 млн грн застави, а його сину — в розмірі 420 тис грн.

Ще двоє їх спільників у вимаганні триматимуть під вартою без застави.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури затримано начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області та його сина – керівника підприємства, а також ще двох осіб за фактом вимагання (ч. 3, 4 ст. 189 КК України). Розслідування здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові.

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