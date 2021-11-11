10-місячна дівчинка з Тернополя бореться за життя. Мама просить небайдужих допомогти врятувати маленьке ангелятко.
“Я, мама 10-місячної Юліанки Данилишин, сьогодні прошу вас про допомогу. Кілька місяців тому, ми дізнались про те, що у нашої донечки вроджена гостра лімфобластична лейкемія ‼️ Цей діагноз став моментом, коли життя поділилось на ДО та ПІСЛЯ.
Ще з літа ми перебуваємо на лікуванні в клініці “Охматдит” у Києві. Майже три місяці лікування дали нам надію на те, що ми зможемо побороти хворобу, але результати останніх аналізів знову невтішні. Юліанці потрібна пересадка стовбурових клітин. Це дороговартісна операція.
Наразі ми шукаємо варіанти за кордоном, де можна було б зробити операцію із пересадки, і змушені відкрити благодійний збір коштів, щоб врятувати життя донечці.
Ми не можемо здатись та опустити руки, адже Юліанка для нас справжнє світло в житті.
Звертаюсь до усіх небайдужих: підтримайте нашу донечку та подаруйте їй шанс на щасливе майбутнє, адже найгірше – коли хворіють дітки”, – повідомляє мама дівчинки на сторінці у соцмережі.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
Рахунок для переказу в гривнях:
PrivatBank
5457082226676075 Данилишин Ірина (мама Юліанки)
Рахунок для переказу в доларах (США):
PrivatBank
IBAN: UA093052990000026207907656148 DANYLYSHYN IRYNA
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank
IBAN: UA303052990000026207907656449 DANYLYSHYN IRYNA
Рахунок батька дівчинки для переказу в гривнях: Отримувач платежу ДАНИЛИШИН ІВАН ІВАНОВИЧ
ПриватБанк МФО банку: 305299
IBAN: UA073052990000026201893978806
Рахунок отримувача: 26201893978806
РНОКПП отримувача: 2940616492
BENEFICIARY
Отримувач (П. І. Б. отримувача рахунку латиницею)
DANYLYSHYN IVAN index 48155, Ukraine,region Ternopilska,district Terebovlianskyi,town Verbivtsi,street Zelena,building 1
IBAN:
UA233052990000026207907605456
ACCOUNT
Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)
5168 7451 0549 6811
Карта батька дівчинки для переказу в доларах.
BANK OF BENEFICIARY
Банк отримувача
PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті
0011000080
INTERMEDIARY BANK
Банк-корреспондент
JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
Валюта карти:
USD
тел 097 61 28 786 (Viber) Ірина мама Юліанки
Джерело: Галас
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