10-місячна дівчинка з Тернополя бореться за життя. Мама просить небайдужих допомогти врятувати маленьке ангелятко.

“Я, мама 10-місячної Юліанки Данилишин, сьогодні прошу вас про допомогу. Кілька місяців тому, ми дізнались про те, що у нашої донечки вроджена гостра лімфобластична лейкемія ‼️ Цей діагноз став моментом, коли життя поділилось на ДО та ПІСЛЯ.

Ще з літа ми перебуваємо на лікуванні в клініці “Охматдит” у Києві. Майже три місяці лікування дали нам надію на те, що ми зможемо побороти хворобу, але результати останніх аналізів знову невтішні. Юліанці потрібна пересадка стовбурових клітин. Це дороговартісна операція.

Наразі ми шукаємо варіанти за кордоном, де можна було б зробити операцію із пересадки, і змушені відкрити благодійний збір коштів, щоб врятувати життя донечці.

Ми не можемо здатись та опустити руки, адже Юліанка для нас справжнє світло в житті.

Звертаюсь до усіх небайдужих: підтримайте нашу донечку та подаруйте їй шанс на щасливе майбутнє, адже найгірше – коли хворіють дітки”, – повідомляє мама дівчинки на сторінці у соцмережі.



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

Рахунок для переказу в гривнях:

PrivatBank

5457082226676075 Данилишин Ірина (мама Юліанки)

Рахунок для переказу в доларах (США):

PrivatBank

IBAN: UA093052990000026207907656148 DANYLYSHYN IRYNA

Рахунок для переказу в євро:

PrivatBank

IBAN: UA303052990000026207907656449 DANYLYSHYN IRYNA

Рахунок батька дівчинки для переказу в гривнях: Отримувач платежу ДАНИЛИШИН ІВАН ІВАНОВИЧ

ПриватБанк МФО банку: 305299

IBAN: UA073052990000026201893978806

Рахунок отримувача: 26201893978806

РНОКПП отримувача: 2940616492

BENEFICIARY

Отримувач (П. І. Б. отримувача рахунку латиницею)

DANYLYSHYN IVAN index 48155, Ukraine,region Ternopilska,district Terebovlianskyi,town Verbivtsi,street Zelena,building 1

IBAN:

UA233052990000026207907605456

ACCOUNT

Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)

5168 7451 0549 6811

Карта батька дівчинки для переказу в доларах.

BANK OF BENEFICIARY

Банк отримувача

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті

0011000080

INTERMEDIARY BANK

Банк-корреспондент

JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Валюта карти:

USD

тел 097 61 28 786 (Viber) Ірина мама Юліанки

Джерело: Галас