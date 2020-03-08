«Подаруй світло» – проект під такою назвою реалізовують у Тернопільському благодійному фонді «Карітас».

Волонтери планують створити інклюзивний дитячий майданчик, на якому дітки з інвалідністю зможуть з користю на свіжому повітрі проводити час.

У Тернополі проживає близько тисячі дітей з інвалідністю, – розповідає керівник лідерського волонтерського руху Сергій Кічула. Чимало хлопчиків і дівчаток не мають належних умов для відпочинку і розвитку.

«Облаштування такого майданчика на території фонду дасть можливість діткам з інвалідністю з користю проводити час, соціалізуватись, безпечно та доступно брати участь у ігровому процесі поряд із здоровими дітьми. “Соціальне таксі” безкоштовно доправлятиме їх на цей майданчик з будь-якого мікрорайону міста. Давайте у час Великого посту доєднаємось до ще однієї дуже потрібної та важливої справи, що подарує щастя багатьом діткам з інвалідністю. Відкриймо свої серця милосердю. Щоб підтримати проєкт, можна перерахувати кошти за номером карти Приват Банку 4149629382459774 (Кічула Сергій Васильович); або ж на благодійну організацію «Тернопільський Благодійний Фонд «Карітас».

Волонтери наголошують: інклюзивний дитячий майданчик допоможе родинам, які виховують дітей з інвалідністю, соціально адаптувати і знайомити із навколишнім світом малечу. У теплу пору такий майданчик збиратиме понад три десятки дітей.

Софія Романська