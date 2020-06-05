«Подаруй дитині книгу» – таку акцію організували у Тернополі представники «Карітасу».

Упродовж травня у благодійному фонді збирали різноманітну літературу для дітей. Незабаром книжки передадуть до інтернатів та малозабезпечених родин.

Тернополянка Іванка Гук вирішила пожертвувати два десятки навчальних книжок. Раніше їх використовувала у навчанні для своїх дітей.

«Діти вже давно освоїли ці книжки. Тепер вони лежать. А література дуже хороша, доступна, помічна у навчанні. Хочеться, щоб ці книжечки ще принесли комусь користь. Буду дуже рада, якщо вони знадобляться діткам, що перебувають в інтернатах. Відправила книжки з побажаннями найкращої долі для них».

За словами організаторів, до благодійної акції долучилися і книжкові магазини. Незабаром зібрану літературу передадуть діткам з дитбудинків, інтернатів, малозабезпечених та багатодітних родин.

Софія Романська