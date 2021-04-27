Подарували на День народження: хлопчик вистрелив собі в ногу із гвинтівки

Інцидент стався 31 березня у селі Шершенівка.

Батько не забезпечив належного контролю, внаслідок чого син із пневматичної зброї вистрілив собі у праву ногу та отримав ушкодження.

Під час розгляду справи батько хлопця вину визнав, у вчиненому розкаявся, при цьому пояснив, що синові на День народження подарували пневматичну гвинтівку, яку в сейф так і не поклав. Пізніше син взяв її і з необережності вистрелив собі у ногу, пише Реально.

Суд вирішив накласти на батька за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП, адміністративне стягнення у виді попередження, а також стягнути – 454 (чотириста п`ятдесят чотири) грн. судового збору.