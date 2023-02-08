У шахрайську пастку потрапила 56-річна жителька Тернопільського району. Жінка повірила невідомому чоловіку, з котрим познайомилася через інтернет, і втратила гроші.

Як встановили правоохоронці, жінка в одній із соцмереж деякий час переписувалася з незнайомцем, котрий начебто проживає за кордоном. Чоловік пообіцяв надіслати їй посилку з подарунком. Відтак сказав, що передача застрягла в Польщі і потрібні гроші, щоб її оплатити. Жінка двічі перерахувала на рахунок, який продиктував їй незнайомець, кошти. Загальна сума – понад 44 тисячі гривень. Після цього співрозмовник перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре радять жителям області не довіряти незнайомцям і не вестися на їхні пропозиції. Не вступайте в довірливу розмову, переписку з невідомими особами в мережі. Ігноруйте зайві запити на переписку від незнайомців та у жодному разі не перераховуйте їм гроші.