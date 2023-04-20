“Подарунок від матінки Землі”: на Великдень на Тернопільщині знайшли древній артефакт. ФОТО

Стародавній артефакт – наконечник стріли випадково знайшов у лісі на Тернопільщині археолог Василь Ільчишин під час прогулянки на Великдень.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає Терен.

“Напередодні відкриття Залозецького краєзнавчого музею, такий подарунок від матінки Землі, ще й на Великдень, це просто фантастика!!! Тепер музей поповниться ще однією родзинкою”, – відзначив Василь Ільчишин, який також є директором Залозецького краєнавчого музею.

Як зазначив археолог, унікальна знахідка лежала у стінці обриву кар’єру. Це наконечник стріли періоду мезоліту, а це 9 тисяч років до нашої ери.

Вже зараз наконечник поповнив колекцію Залозецького краєзнавчого музею. Його відкриття заплановане на 21 квітня.

Частину експозиції музею становлять етнографічні матеріали Залозецького краю: кам’яні та крем’яні знаряддя праці давніх мешканців краю, а також стенди з історією Залізців.